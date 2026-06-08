Лавров: Адресованное Путину письмо Зеленского было разослано по всему миру

Он отметил, что «вежливые люди так не поступают».

«И президент оценил это письмо скорее как указание на то, что переговоры Украине не нужны», - указал министр.

Ранее Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором предложил прекратить боевые действия и провести переговоры на высшем уровне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».