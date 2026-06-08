Лавров: Адресованное Путину письмо Зеленского было разослано по всему миру

Письмо украинского лидера Владимира Зеленского было адресовано президенту РФ Владимиру Путину, однако было разослано «по всему миру». Как пишет RT, об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Письмо Зеленского, санкции, БРИКС: О чем говорил Путин на ПМЭФ

Он отметил, что «вежливые люди так не поступают».

«И президент оценил это письмо скорее как указание на то, что переговоры Украине не нужны», - указал министр.

Ранее Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором предложил прекратить боевые действия и провести переговоры на высшем уровне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Кристина Соловьева
ТЕГИ:Сергей ЛавровМИД РФУкраинаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры