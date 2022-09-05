Стало известно о продолжении наступления ВСУ и ожесточенных боях в Херсонщине
Украинские Вооруженные силы продолжают наступление в Херсонской области, бои идут между Николаевом и Херсоном, сообщает издание «Русская весна».
Киев пытается отбить поселок Высокополье, военные заняли больницу и западную часть населенного пункта в Бериславском районе Херсонщины. Украинские бойцы подняли флаг над медицинским учреждением, по ним наносит удары артиллерия ВДВ России.
В поселке ведутся ожесточенные бои. ВСУ бросили большие силы и бронетехнику на этом направлении.
Напомним, провал атаки украинских войск на Херсон и неудачная попытка захвата Запорожской АЭС угрожают президенту Украины Владимиру Зеленскому военным переворотом.
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