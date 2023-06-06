На Украине назвали количество оказавшихся под водой домов

Проскудин уточнил, что на текущий момент на правом берегу Днепра под водой находится 1335 домов.

Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена в ночь на 6 июня. Пострадала опора плотины - началось затопление территории. В России заявили, что станция не подлежит восстановлению.

Из-за разрушения ГЭС уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 метров. В город наладили доставку питьевой воды.

МИД России назвал подрыв гидроэлектростанции террористическим актом и обвинил в произошедшем Украину, сообщает «Радиоточка НСН».

