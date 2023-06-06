На Украине назвали количество оказавшихся под водой домов

В результате разрушения Каховской гидроэлектростанции на подконтрольной Киеву территории Херсонской области затопило более тысячи домов, сообщил глава местной военной администрации Александр Проскудин. Об этом пишет РИА Новости.

Военный эксперт назвал разрушение Каховской ГЭС частью плана ВСУ

Проскудин уточнил, что на текущий момент на правом берегу Днепра под водой находится 1335 домов.

Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена в ночь на 6 июня. Пострадала опора плотины - началось затопление территории. В России заявили, что станция не подлежит восстановлению.

Из-за разрушения ГЭС уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 метров. В город наладили доставку питьевой воды.

МИД России назвал подрыв гидроэлектростанции террористическим актом и обвинил в произошедшем Украину, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео / соцсети
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