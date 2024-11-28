Украина обсудила с США снижение возраста мобилизации

На переговорах с США обсуждалась возможность снижения возраста мобилизации в Украине, однако стороны сохраняют разные позиции. Об этом во время брифинга сообщил представитель украинского МИД Георгий Тихий.

По его словам, Киев инициировал этот вопрос и информирует партнеров о темпах мобилизации. Он подтвердил, что эта тема затронута в ходе переговоров, но подчеркнул, что она не является центральной. Основное внимание в обсуждениях уделяется поставкам оружия, противовоздушной обороне и вопросам безопасности.

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Тихий отметил, что Украина не рассматривает предложение о снижении возраста мобилизации как повод для разногласий с союзниками, однако подчеркнул, что Киев не поддерживает необходимость призыва людей младших возрастов.

Он добавил, что в настоящий момент украинская армия испытывает нехватку оружия и снаряжения для уже мобилизованных, и призвал к ускорению поставок обещанной помощи, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/UkraineMFA
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