Украина обсудила с США снижение возраста мобилизации

На переговорах с США обсуждалась возможность снижения возраста мобилизации в Украине, однако стороны сохраняют разные позиции. Об этом во время брифинга сообщил представитель украинского МИД Георгий Тихий.

По его словам, Киев инициировал этот вопрос и информирует партнеров о темпах мобилизации. Он подтвердил, что эта тема затронута в ходе переговоров, но подчеркнул, что она не является центральной. Основное внимание в обсуждениях уделяется поставкам оружия, противовоздушной обороне и вопросам безопасности.