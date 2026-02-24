Прекращение Словакией поставок электроэнергии на Украину не критично для Киева и не скажется на работе трубопровода «Дружба», заявил в интервью НСН экс-премьер Украины Николай Азаров.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил о прекращении поставок электроэнергии на Украину в качестве ответа на прекращение транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Азаров уверен, что это не приведет к энергетическому коллапсу на Украине.