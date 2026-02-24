Азаров: Украина не запустит «Дружбу» даже без электричества из Словакии
Украина не будет возобновлять транзит российской нефти по «Дружбе» в ответ на действия Словакии и Венгрии, желая ухудшить позиции Виктора Орбана, сказал в эфире НСН Николай Азаров.
Прекращение Словакией поставок электроэнергии на Украину не критично для Киева и не скажется на работе трубопровода «Дружба», заявил в интервью НСН экс-премьер Украины Николай Азаров.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил о прекращении поставок электроэнергии на Украину в качестве ответа на прекращение транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Азаров уверен, что это не приведет к энергетическому коллапсу на Украине.
«Киевский режим испытывает дефицит электроэнергии на уровне примерно 8-10 тысяч мегаватт. Словакия поставляет около 500 мегаватт, вместе с другим импортом это около 1 тысячи МВт. Решение Словакии повлияет на ситуацию на Украине, но не смертельно. Это увеличит имеющийся дефицит на сколько-то процентов, но никакого коллапса, конечно, не будет», - пояснил он.
По мнению Азарова, энергетическое противостояние Украины с Венгрией и Словакией связано с желанием ЕС не допустить перевыборов венгерского премьер-министра Виктора Орбана, поэтому Киев не будет запускать «Дружбу» в ответ на действия Братиславы и Будапешта.
«Да не будет он (украинский лидер Владимир Зеленский – прим. НСН) запускать, поскольку это команда европейцев - создать проблемы в Венгрии перед выборами, создать дефицит в нефтепереработке, в бензине. Поэтому он все сделает, чтобы не запускать, он же не самостоятельный человек, это марионетка, которая выполняет решения Европейской комиссии. А решение Еврокомиссии - не допустить избрания Орбана», - заключил собеседник НСН.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС Украине на 90 млрд евро. По его словам, это ответ на попытку Киева «шантажировать» Венгрию и ставить под угрозу ее энергобезопасность. Это произошло на фоне остановки Киевом транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
