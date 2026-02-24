Володин назвал преступлением передачу ядерного оружия Украине
Возможная передача Украине ядерного оружия будет преступлением. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Комментируя информацию Службы внешней разведки РФ о том , что Великобритания и Франция рассматривают возможность передать Украине атомную или «грязную» бомбу, он указал, что подобные действия могут привести к ядерной войне.
«Это недопустимо», - заключил Володин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва примет во внимание данные о готовности Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Медведев: РФ придётся использовать любое оружие, если Украина получит ЯО
- Дальний Восток побил исторический рекорд по выдаче льготной ипотеки
- Россиянам рассказали, как случайно не стать дроппером
- Первым будет орешник: Сезон аллергии в Москве ожидают не раньше марта
- Песков: С началом СВО у России открылись глаза на многие международные процессы
- Володин назвал преступлением передачу ядерного оружия Украине
- Без захвата власти: К чему приведут беспорядки в Мексике из-за наркокартеля
- Песков заявил, что СВО стала противостоянием с Западом
- В Кремле заявили, что администрация Telegram не хочет сотрудничать с властями РФ
- Депутат Разворотнева заявила о нежелании бизнеса давать 3 трлн на теплосети