Володин назвал преступлением передачу ядерного оружия Украине

Возможная передача Украине ядерного оружия будет преступлением. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

СВР: Британия и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой

Комментируя информацию Службы внешней разведки РФ о том , что Великобритания и Франция рассматривают возможность передать Украине атомную или «грязную» бомбу, он указал, что подобные действия могут привести к ядерной войне.

«Это недопустимо», - заключил Володин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва примет во внимание данные о готовности Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

