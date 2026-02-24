Песков: Данные о передаче Киеву ядерной бомбы учтут при переговорах

Ранее Служба внешней разведки России предупредила, что Лондон и Париж рассматривают возможность передать Киеву атомную или «грязную» бомбу, напоминает RT.

Песков назвал шаги Запада вопиющим нарушением норм и принципов международного права.

«Безусловно, эта информация будет приниматься нами во внимание и учитываться в ходе продолжающихся переговоров», — подчеркнул представитель Кремля.

Кроме того, Песков рассказал, что сроки и место проведения нового раунда переговоров по Украине еще не согласованы.

