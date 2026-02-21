Орбан: Венгрия будет блокировать выдачу еврокредита Киеву из-за «Дружбы»

Власти Венгрии продолжат блокировать выделение Украине 90 млрд евро от Евросоюза, пока Киев не перестанет препятствовать транзиту нефти из России по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Пока Украина продолжит блокировать нефтепровод... Венгрия продолжит блокировать украинский военный кредит на €90 млрд», - написал политик в соцсети X.

Орбан подчеркнул, что Будапешт нельзя шантажировать.

Ранее СМИ сообщили о блокировании Венгрией привлечения 90 млрд евро заемных средств для поддержки Украины. Позднее глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил, что Будапешт заблокировал выдачу военного кредита Киеву, так как Украина препятствует транзиту российской нефти.

