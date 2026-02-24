Британия расширила антироссийский санкционный список на 297 позиций

Великобритания расширила антироссийский санкционный список. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

Лондон решил продолжить наращивание экономического давления на Москву, пишет RT.

«Добавлено 297... наименований в рамках санкционного режима по России», — указано в заявлении кабмина.

В черный список включены 240 компаний, семь физических лиц, 50 судов. В частности, Британия ввела санкции против «Транснефти», «Фора-Банка», «Ак Барс банка», «Почта Банка», «Синары», «Точки», АО «Росатом Энергетические Проекты». Кроме того, ограничения касаются ряда организаций из Китая, ОАЭ, Таиланда, Индии, Польши.

Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении восьми граждан России.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииВеликобритания

