Депутат Госдумы Светлана Разворотнева в беседе с НСН рассказала, что для модернизации коммунальной инфраструктуры необходимо привлечь со стороны бизнеса порядка трех триллионов рублей, при этом реальная ситуация по износу коммуникаций еще неизвестна.

Износ тепловых сетей в некоторых городах России достиг 70%, а в отдельных случаях составляет 80-90%, сообщают «Известия». При этом порядка 3% теплосетей в России в год признаются аварийными, а ежегодно заменяется около 2,2% теплосетей вместо 5%, которые предусмотрены Стратегией развития строительной отрасли и ЖКХ, уточняется в статье со ссылкой на данные профильного комитета Госдумы. Разворотнева раскрыла, какова ситуация на самом деле.

«Ситуация в сфере теплоснабжения несколько лучше, чем в сфере водоснабжения и водоотведения, где темпы замены сетей не превышают 1%, а тарифы делают эту сферу практически непривлекательной для инвесторов. В тепле все-таки и тарифы нормальные, и интерес инвесторов есть. Сейчас у нас началась реализация национального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (МКИ). Здесь можно объединить усилия бюджета и инвесторов, потому что до последнего времени у нас бюджетные деньги по МКИ давались только государственным сетям. До 2019 года у нас была практика финансирования на паритетных началах. Часть давал бюджет, а часть - бизнес. Сейчас ключевая ставка очень высокая, и бизнес неохотно идет в эту сферу. Сегодня Минстрой активно обсуждает такой подход привлечения бизнеса. Мне кажется, это позволит все ускорить», - рассказала она.