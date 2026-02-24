Депутат Разворотнева заявила о нежелании бизнеса давать 3 трлн на теплосети
Государство планирует обновлять тепловые сети гс привлечением бизнеса, речь идёт о триллионах рублей, но коммерсанты неохотно дают деньги в нынешних условиях, заявила НСН Светлана Разворотнева.
Депутат Госдумы Светлана Разворотнева в беседе с НСН рассказала, что для модернизации коммунальной инфраструктуры необходимо привлечь со стороны бизнеса порядка трех триллионов рублей, при этом реальная ситуация по износу коммуникаций еще неизвестна.
Износ тепловых сетей в некоторых городах России достиг 70%, а в отдельных случаях составляет 80-90%, сообщают «Известия». При этом порядка 3% теплосетей в России в год признаются аварийными, а ежегодно заменяется около 2,2% теплосетей вместо 5%, которые предусмотрены Стратегией развития строительной отрасли и ЖКХ, уточняется в статье со ссылкой на данные профильного комитета Госдумы. Разворотнева раскрыла, какова ситуация на самом деле.
«Ситуация в сфере теплоснабжения несколько лучше, чем в сфере водоснабжения и водоотведения, где темпы замены сетей не превышают 1%, а тарифы делают эту сферу практически непривлекательной для инвесторов. В тепле все-таки и тарифы нормальные, и интерес инвесторов есть. Сейчас у нас началась реализация национального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (МКИ). Здесь можно объединить усилия бюджета и инвесторов, потому что до последнего времени у нас бюджетные деньги по МКИ давались только государственным сетям. До 2019 года у нас была практика финансирования на паритетных началах. Часть давал бюджет, а часть - бизнес. Сейчас ключевая ставка очень высокая, и бизнес неохотно идет в эту сферу. Сегодня Минстрой активно обсуждает такой подход привлечения бизнеса. Мне кажется, это позволит все ускорить», - рассказала она.
По словам Разворотневой, первоочередная задача сейчас заключается в том, чтобы привлечь к финансированию бизнес, что не получится без снижения ключевой ставки.
«До 2030 года президент РФ поручил привести коммунальную инфраструктуру в нормативное состояние. Для этого нужно где-то порядка 4,5 трлн рублей, из которых часть дает бюджет. Еще примерно 3 трлн необходимо привлечь за счет бизнеса, а он туда не пойдет, если ключевая ставка не будет снижена. Честно говоря, у нас до сих пор нет реального понимания состояния сетей. У нас есть некий бухгалтерский амортизационный износ сетей: каждый год по бухгалтерским отчетам сети должны деградировать на какое-то количество процентов. Сейчас Фонд развития территорий предпринимает большую работу по инвентаризации этих сетей и формированию их реального состояния. Так что приведенные цифры в статье, скорее, бухгалтерские, нежели реальные», - подытожила она.
Ранее Разворотнева в беседе НСН уже предупреждала о сильном износе коммунальной инфраструктуры и говорила, что федеральный бюджет готов предоставить на ее модернизацию лишь около 1,8 триллиона рублей.
