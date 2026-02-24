В Кремле заявили, что администрация Telegram не хочет сотрудничать с властями РФ

Мессенджер Telegram допускает большое количество нарушений, а его администрация не желает сотрудничать с российскими властями, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он сообщил журналистам.

Как отметил представитель Кремля, власти знают о публикациях в СМИ о том, что ФСБ расследует действия основателя Telegram Павла Дурова по делу о содействии терроризму.

«Фиксируется большое количество контента, которое потенциально может представлять опасность для нашей страны. На основе этого соответствующие наши органы принимают те меры, которые считают целесообразными», - рассказал пресс-секретарь.

Также Песков напомнил, что Кремль не принимает решения о целесообразности блокировки мессенджеров. Эту работу выполняют соответствующие ведомства.

Между тем глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН допустил, что Telegram может быть признан экстремистским в РФ.

