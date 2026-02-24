Также накануне Фицо в соцсетях заявил, что если Украина продолжит блокировать поставки стратегического сырья в Словакию, то та может запросто пересмотреть свое отношение к членству Украины в ЕС.

«Если украинская сторона будет продолжать вредить интересам Словакии при поставках стратегического сырья, словацкое правительство переосмыслит конструктивный подход к членству Украины в Европейском союзе и приготовит новые (ответные. - Прим. НСН) меры», - написал он в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Поставки российской нефти по «Дружбе» через Украину в Словакию и Венгрию остановились 27 января 2026 года из-за повреждения трубопровода в ходе боевых действий. Как заявляла украинская сторона в лице главы МИД страны, это случилось из-за российского удара по ТЭК, а на участке якобы ведутся ремонтные работы. При этом в Минобороны РФ о подобном ударе по инфраструктуре Украины не сообщали. Тогда в Венгрии и Словакии расценили действия киевских властей по перекрытию поставок как акт саботажа против них из-за позиции по России.

Так, 18 февраля правительство Словакии объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти. В связи с этим из государственных резервов решили выделить до 250 тысяч тонн нефти.

А ВЕНГРЫ ГРОЗЯТ ДЕФОЛТОМ

Тем временем венгерский портал Mandiner предостерегает, что обострение конфликта Украины с Венгрией грозит первой полным финансовым крахом и тем, что ей станет просто не на что содержать свою армию уже через два месяца. Отмечается, что из-за блокировки венгерской стороной финансовой помощи Евросоюза, армия Украины может лишиться финансирования, а само государство — объявить дефолт.