Дефолт и конец электричеству: Словаки и венгры объявили энерговойну Киеву
Украина рискует в течение двух месяцев объявить дефолт из-за блокировки Венгрией финансовых потоков от ЕС, а вот Словакия уже заблокировала Киеву поставки электричества.
Словакия отказалась от аварийных поставок электроэнергии на Украину, сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо в социальных сетях. Подобные ограничения были введены в ответ на блокировку транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» со стороны Киева.
При этом Фицо резко заявил, что, учитывая чрезвычайную ситуацию с нефтью в Словакии, ответная мера была введена «немедленно» и уточнил, что если украинцы попросят стабилизировать ситуацию в электроэнергетике, то помощи в этом вопросе «не получат».
ПРЕДЫСТОРИЯ
Напомним, что 21 февраля Фицо заявлял, что если 23 февраля Украина не восстановит подачу нефти в Словакию по «Дружбе», то Братислава в ответ прекратит аварийные поставки электроэнергии Киеву. При этом премьер Словакии подчеркивал, что страна оказывает гуманитарную помощь украинцам с самого начала конфликта. В свою очередь Украина сначала остановила поставки газа в Словакию, чем причинила ущерб в 500 млн евро в год, а затем – нефти.
Помимо прочего, премьер-министр Словакии подчеркивал, что поведение президента Украины Владимира Зеленского вынуждает Братиславу защищать свои национальные интересы.
Также накануне Фицо в соцсетях заявил, что если Украина продолжит блокировать поставки стратегического сырья в Словакию, то та может запросто пересмотреть свое отношение к членству Украины в ЕС.
«Если украинская сторона будет продолжать вредить интересам Словакии при поставках стратегического сырья, словацкое правительство переосмыслит конструктивный подход к членству Украины в Европейском союзе и приготовит новые (ответные. - Прим. НСН) меры», - написал он в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Поставки российской нефти по «Дружбе» через Украину в Словакию и Венгрию остановились 27 января 2026 года из-за повреждения трубопровода в ходе боевых действий. Как заявляла украинская сторона в лице главы МИД страны, это случилось из-за российского удара по ТЭК, а на участке якобы ведутся ремонтные работы. При этом в Минобороны РФ о подобном ударе по инфраструктуре Украины не сообщали. Тогда в Венгрии и Словакии расценили действия киевских властей по перекрытию поставок как акт саботажа против них из-за позиции по России.
Так, 18 февраля правительство Словакии объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти. В связи с этим из государственных резервов решили выделить до 250 тысяч тонн нефти.
А ВЕНГРЫ ГРОЗЯТ ДЕФОЛТОМ
Тем временем венгерский портал Mandiner предостерегает, что обострение конфликта Украины с Венгрией грозит первой полным финансовым крахом и тем, что ей станет просто не на что содержать свою армию уже через два месяца. Отмечается, что из-за блокировки венгерской стороной финансовой помощи Евросоюза, армия Украины может лишиться финансирования, а само государство — объявить дефолт.
Так, ранее Будапешт наложил вето на военный кредит Евросоюза для Киева в размере €90 млрд (8,1 трлн рублей). Как отметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, вето не будет снято до возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». При этом Сийярто подчеркивал, что никаких технических препятствий для прокачки нефти по трубопроводу нет, а дело лишь в политическом решении украинских властей.
Напомним, что 20 января венгерский премьер Виктор Орбан говорил, что «Дружба» была перекрыта теми, кто взорвал «Северный поток», то есть Украиной. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Вашингтоне, где находился в рамках первого заседания «Совета мира», основанного главой США Дональдом Трампом. Тогда Орбан также отрицал сообщения Украины о том, что нефтепровод «Дружба» не функционален.
Помимо прочего, тогда премьер Венгрии связал трехнедельную паузу в прокачке нефти по трубопроводу с желанием Украины повлиять на внутренние дела Венгрии, где в апреле пройдут парламентские выборы.
«Украина заинтересована в том, чтобы в Венгрии воцарился хаос, за который заплатит народ, и таким образом они смогут повлиять на создание благоприятного для себя правительства», - отмечал он.
