Песков заявил, что СВО стала противостоянием с Западом
Специальная военная операция (СВО), которая начиналась против киевского режима, стала масштабным противостоянием России и стран Запада. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, это произошло после «де-факто прямого вмешательства в этот конфликт стран Западной Европы и США».
«Которые вынашивали и по-прежнему вынашивают цель по сокрушению нашей страны», - добавил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что необходимо помнить, что кровавый госпереворот на Украине был организован руками западных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
