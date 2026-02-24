По его словам, это произошло после «де-факто прямого вмешательства в этот конфликт стран Западной Европы и США».

«Которые вынашивали и по-прежнему вынашивают цель по сокрушению нашей страны», - добавил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что необходимо помнить, что кровавый госпереворот на Украине был организован руками западных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».