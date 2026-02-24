Песков заявил, что СВО стала противостоянием с Западом

Специальная военная операция (СВО), которая начиналась против киевского режима, стала масштабным противостоянием России и стран Запада. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: Данные о передаче Киеву ядерной бомбы учтут при переговорах

По его словам, это произошло после «де-факто прямого вмешательства в этот конфликт стран Западной Европы и США».

«Которые вынашивали и по-прежнему вынашивают цель по сокрушению нашей страны», - добавил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что необходимо помнить, что кровавый госпереворот на Украине был организован руками западных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
