«Эта информация не соответствует действительности. Система ПВО Patriot не обладает такими характеристиками, которые ей приписывают. Она не только «Кинжал» не может перехватывать, но и более низкоскоростные ракеты. ПВО Patriot уязвима для наших гиперзвуковых ракет и других. Кроме того, за эти полгода, как американцы поставили Киеву Patriot, они израсходовали почти годовой запас ракет. У украинцев реальный дефицит зенитных управляемых ракет для системы», - сказал Калмыков.

По его словам, конфликт на Украине показал, что вооружение НАТО серьезно уступает российскому. Кроме того, Калмыков рассказал, что Patriot может перехватить сверхзвуковые ракеты, однако российское командование знает об этом.

«Конфликт на Украине показал, что вооружение НАТО серьезно уступает российскому почти по всем типам. Об этом широкому обывателю на Западе знать не стоит, поэтому появляются такие статьи. Patriot может перехватить сверхзвуковые ракеты, которые запускают самолеты. Наше командование это знает и не атакует объекты, которые прикрывает Patriot, такими ракетами. Patriot может сбивать самолеты, летательные аппараты, но над территорией Украины наши самолеты не летают. А сбивать дроны этими ракетами нет смысла, потому что они очень дорогостоящие», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее, в июле, министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Financial Times заявил, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй во время своего визита в Киев не поверил украинским властям, что Patriot смог перехватить гиперзвуковую ракету «Кинжал». По словам главы военного ведомства, Ли Хуэй уехал, не дождавшись подтверждений, сообщает «Радиоточка НСН».

