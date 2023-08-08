Полковник Калмыков назвал «хваленую» ПВО Patriot беззащитной перед «Кинжалами»
Конфликт на Украине показал, что вооружение НАТО серьезно уступает российскому, отметил в эфире НСН полковник запаса Павел Калмыков. При этом он указал, что Киев испытывает серьезный дефицит ракет для хваленого Patriot.
Систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot нельзя назвать самой мощной в мире, она уязвима для российских ракет, заявил эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН. Он отметил, что Patriot никогда не сможет перехватить российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал».
Накануне британское издание The Times, ссылаясь на источник в Вооруженных силах Украины, сообщило, что Киев от ударов российских ракет обороняет «самая мощная система ПВО в мире» Patriot, Nasams, немецкие IRIS-T, С-300 и французский Crotale. Павел Калмыков отметил, что системе Patriot приписывают характеристики, которых нет.
«Эта информация не соответствует действительности. Система ПВО Patriot не обладает такими характеристиками, которые ей приписывают. Она не только «Кинжал» не может перехватывать, но и более низкоскоростные ракеты. ПВО Patriot уязвима для наших гиперзвуковых ракет и других. Кроме того, за эти полгода, как американцы поставили Киеву Patriot, они израсходовали почти годовой запас ракет. У украинцев реальный дефицит зенитных управляемых ракет для системы», - сказал Калмыков.
По его словам, конфликт на Украине показал, что вооружение НАТО серьезно уступает российскому. Кроме того, Калмыков рассказал, что Patriot может перехватить сверхзвуковые ракеты, однако российское командование знает об этом.
«Конфликт на Украине показал, что вооружение НАТО серьезно уступает российскому почти по всем типам. Об этом широкому обывателю на Западе знать не стоит, поэтому появляются такие статьи. Patriot может перехватить сверхзвуковые ракеты, которые запускают самолеты. Наше командование это знает и не атакует объекты, которые прикрывает Patriot, такими ракетами. Patriot может сбивать самолеты, летательные аппараты, но над территорией Украины наши самолеты не летают. А сбивать дроны этими ракетами нет смысла, потому что они очень дорогостоящие», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее, в июле, министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Financial Times заявил, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй во время своего визита в Киев не поверил украинским властям, что Patriot смог перехватить гиперзвуковую ракету «Кинжал». По словам главы военного ведомства, Ли Хуэй уехал, не дождавшись подтверждений, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны показало кадры уничтожения САУ ВСУ беспилотником «Ланцет»
- ЦБ: Россияне в июле продали иностранной валюты на 44,4 млрд рублей
- Минкульт не получал заявки на прокат в РФ фильмов «Барби» и «Оппенгеймер»
- Экс-аналитик ЦРУ: Россия оставила Украину без средств ПВО
- Путин едва сдержался от ругательства из-за долгой реставрации консерватории
- Путин: С начала года 400 тысяч семей воспользовались льготной ипотекой
- Российский беспилотник будет проверять аэропорты в Латинской Америке
- Бейонсе потратила $100 тысяч на работу метро после ее концерта
- ФНС опровергла проверку в отношении телеведущего Ивана Урганта
- Переводчика Гаврилова потрясла новость о смерти Володарского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru