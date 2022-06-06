В Госдуме допустили появление на Украине миротворцев ОДКБ
Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов считает, что на Украине могут появиться миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает РИА Новости.
По его словам, миротворцы могут быть востребованы на освобождаемых украинских территориях, а также в республиках Донбасса.
При этом депутат подчеркнул, что миротворческий контингент ОДКБ не будут вводить на Украину до конца специальной военной операции России, однако может появиться там после её окончания.
Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что использование сил организации в спецоперации ВС РФ на Украине не обсуждалось.
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