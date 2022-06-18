Кадыров: Для России «нет никакой пользы» от ОДКБ

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не хотят помогать Российской Федерации из-за страха санкционных мер со стороны стран Запада. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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«Существует организация ОДКБ. От нее России никакой пользы нет, а Россия всем помогает. Все европейские лидеры, руководители государств, приезжают к (президенту РФ Владимиру) Путину, ведут (с ним) переговоры по телефону, делают все для того, чтобы как-нибудь защитить интересы Украины и являются ее соучастниками. А наши ОДКБшники, почему вы молчите и не говорите о своих соседях, почему не стараетесь сделать так, чтобы война закончилась?» — обратился Кадыров к ним с вопросом.

Кадыров считает, что страны-члены ОДКБ боятся помогать России, потому что опасаются санкций со стороны США и Европы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо наращивать взаимодействие с партнерами по ШОС и Содружеству Независимых Государств (СНГ).

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:РоссияСанкции Против РоссииОДКБКадыровРамзан Кадыров
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