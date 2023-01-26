В Госдуме заявили о превосходстве российских танков над Leopard
Новую военную помощь Украине нельзя недооценивать, но у России есть все средства, которые смогут отразить атаки ВСУ, отметил в эфире НСН депутат Юрий Швыткин.
Российские танки Т-72 и Т-90 М «Прорыв» превосходят немецкие танки Leopard и американские Abrams, они активно поступают на вооружение, не нужно драматизировать ситуацию с поставками военной техники Киеву, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с НСН.
Накануне депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил изменить статус специальной военной операции из-за поставок Украине танков от США и Германии. По его словам, изменение статуса спецоперации позволит перевести экономику страны на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы для общей победы. Юрий Швыткин отметил, что решение о замене статуса спецоперации будет принимать только Владимир Путин.
«Для того, чтобы принимать соответствующие решения о замене статуса спецоперации, нужно обладать полной картиной и полной информацией. Только Верховный главнокомандующий вправе принять такое решение. Анонсированную военную помощь Запада нельзя недооценивать, но и драматизировать тоже не нужно. Наши силы и средства, которые сегодня есть, те же танковые подразделения, достаточны для отражения атаки. У нас есть в большом количестве танки Т-72, на вооружение активно поступает танк Т-90 М "Прорыв". Танк Т-90 М гораздо превосходит танки Abrams и Leopard 2. Но, безусловно, нужно увеличить их количество, в этом плане ведется работа по выпуску таких танков», - сказал Швыткин.
Ранее, 25 января, канцлер Германии Олаф Шольц все же анонсировал поставки танков Leopard 2 на Украину. Так, партнеры по НАТО уже несколько недель обвиняли канцлера в нерешительности. Следом за Шольцем президент США Джо Байден объявил об отправке на Украину 31 танка Abrams.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после решения ФРГ и США о поставках танков Киеву заявил, что они «сгорят, как и остальные украинские танки». Также он назвал такие планы «абсурдными» и «провальными», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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