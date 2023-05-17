Кинолог рассказал о рисках отправки в зону СВО бездомных собак
Константин Карапетьянц заявил в эфире НСН, что отобрать и обучить достойных кандидатов будет не так просто, а специалистов в этой области не хватает.
Далеко не все собаки из приютов могут быть полезны в зоне проведения спецоперации, заявил ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц в беседе с НСН. Он отметил, что бездомные животные обычно не доверяют человеку, а шумы взрывов могут повлиять на их психику.
Накануне депутат Госдумы Федот Тумусов предложил обучать безнадзорных собак и после отправлять их в зону проведения специальной военной операции. По его словам, они могут помогать вытаскивать раненых и участвовать в разминировании. Карапетьянц заявил, что для реализации этой непростой задачи потребуются специалисты и время.
«Если мы говорим о безнадзорных собаках или тех, которые находятся в приюте, это будут большие сложности. Как правило, приютские собаки обладают определенным количеством недостатков в поведении. Они не всегда будут полезны при такой работе. Они в большинстве своем не приспособлены доверять человеку, не готовы адекватно воспринимать окружающую среду. Военные действия – это огромное количество разных звуков, взрывы, незнакомые люди, техника, незнакомые запахи. Все это будет влиять на психику собаки. Они могут не так среагировать», - рассказал он.
Кинолог отметил, что потребуется серьезный отбор собак, а также специальная подготовка. По его словам, в стране не так много специалистов, которые могут заняться этим вопросом.
«Опыт такой уже был во время Великой Отечественной войны, когда огромное количество собак участвовало в подобных операциях. Другое дело, что нужен отбор. Не каждая собака справится. Собака должна быть устойчива по психике, должна иметь определенную степень социализации, должна доверять человеку. Для этого нужно иметь какую-то базу для подготовки, нельзя просто взять из приюта собаку, нужна подготовка. Это требует серьезных кадров, которые будут этой подготовкой заниматься. Нужна серьезная работа именно с отбором собак. Это самое сложное, нужны достойные кандидаты. Требуется не так мало времени на это. Специалистов у нас не так много, которые могут этим заниматься», - резюмировал собеседник НСН.
Госдума накануне приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы сами смогут принимать решения о порядке обращения с безнадзорными животными. Так, у региональных властей появится возможность проводить эвтаназию безнадзорных животных, передает «Радиоточка НСН».
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