NBC: задержка поставок F-16 вызвала недоумение в Киеве

Власти Украины недоумевают из-за задержек с поставками американских истребителей F-16, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источник в Киеве.

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«Задержки привели в замешательство и расстроили украинские власти, а также военных на передовой», - заявил собеседник телеканала.

По информации NBC, представители администрации США указали на то, что пилотам ВСУ необходимо выучить английский язык. Это необходимо для понимания команд и чтения руководства по эксплуатации истребителей.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в воскресенье объявил, что Киев получит 42 истребителя F-16. Еще 19 самолетов Киеву может предоставить Дания, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: hvkk.tsk.tr (ВВС Турции)
ТЕГИ:СШАИстребителиУкраина

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