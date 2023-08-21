NBC: задержка поставок F-16 вызвала недоумение в Киеве
Власти Украины недоумевают из-за задержек с поставками американских истребителей F-16, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источник в Киеве.
«Задержки привели в замешательство и расстроили украинские власти, а также военных на передовой», - заявил собеседник телеканала.
По информации NBC, представители администрации США указали на то, что пилотам ВСУ необходимо выучить английский язык. Это необходимо для понимания команд и чтения руководства по эксплуатации истребителей.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в воскресенье объявил, что Киев получит 42 истребителя F-16. Еще 19 самолетов Киеву может предоставить Дания, передает «Радиоточка НСН».
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