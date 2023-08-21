NBC: задержка поставок F-16 вызвала недоумение в Киеве

«Задержки привели в замешательство и расстроили украинские власти, а также военных на передовой», - заявил собеседник телеканала.

По информации NBC, представители администрации США указали на то, что пилотам ВСУ необходимо выучить английский язык. Это необходимо для понимания команд и чтения руководства по эксплуатации истребителей.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в воскресенье объявил, что Киев получит 42 истребителя F-16. Еще 19 самолетов Киеву может предоставить Дания, передает «Радиоточка НСН».

