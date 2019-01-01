Названы сроки выполнения Зеленским минских соглашений
Украинский политолог рассказал НСН, почему новая власть в стране не может сразу приступить к разблокированию минского процесса.
Российский президент Владимир Путин задался вопросом, почему Запад не требует выполнения минских соглашений от Киева, а только от Москвы. Глава государства напомнил, что власти Украины до сих пор не приняли закон об амнистии ополченцев, которая предусмотрена соглашениями. Также ими предусмотрено восстановление экономических связей Украины с Донбассом, но этому противоречит принятый экс-президентом Петром Порошенко и до сих пор не отмененный указ о блокаде региона, добавил Путин в ходе выступления после встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
Любой прогресс в минском процессе со стороны Украины следует ожидать не раньше конца июля, заявил НСН украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.
«Это будет возможно только после выборов. После того, как уже будет новый парламент и сформировано новое правительство. На темп дальнейших шагов и действий команды президента по разблокированию минского процесса будет влиять результаты парламентских выборов. Пока команда нового президента действует аккуратно, чтобы не подвергнуться нападкам тех активистов и политических сил, которые в каждом шаге по реализации минских соглашений видят масштабную капитуляцию, сдачу интересов Украины. Это, конечно же, нервирует новую власть, заставляет ее действовать очень осторожно, потому что она еще не утвердилась, еще не получила тот комплекс инструментов и возможностей, которые могли бы гарантировать ей спокойствие в случае резких шагов или в случае просто последовательных шагов по реализации минских соглашений», — пояснил украинский политолог.
Собеседник НСН напомнил, что представители команды Зеленского постоянно говорят о последовательном подходе к вопросу минских соглашений. Поэтому масштабных шагов или резких разворотов ждать не стоит, отметил Вадим Карасёв и рассказал, что можно ожидать после разведения войск возле Станицы Луганской.
«Снятие экономической блокады и восстановление финансовой структуры для того, чтобы жители ДНР и ЛНР получали пенсии с Украины. Затем возможно все-таки решение по выборам и начало какой-то хотя бы частичной амнистии. Но до конца июля, я думаю, шаги в этом направлении пока выглядят проблематичными и, скорее всего, их стоит ожидать уже после выборов», — сказал собеседник агентства.
Вадим Карасёв добавил, что по итогам внеочередных выборов в Верховную раду, назначенных Зеленским на 21 июля, партия президента должна получить большинство в парламенте, хотя ей, вероятно, придется сформировать коалицию.
Ранее Владимир Путин назвал условия для конструктивного диалога с Киевом. По словам российского лидера, это будет возможно, если новый президент Украины Владимир Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, в том числе установите прямые контакты со своими соотечественниками в Донбассе и перестанет называть их сепаратистами. Еще одним условия Путин назвал выполнение минских соглашений украинской стороной. Об этом президент РФ рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera, сообщается на сайте Кремля. В эфире НСН директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что Украина не пойдет на выполнение этих условий без указки извне.
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