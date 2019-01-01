Названы сроки выполнения Зеленским минских соглашений

Российский президент Владимир Путин задался вопросом, почему Запад не требует выполнения минских соглашений от Киева, а только от Москвы. Глава государства напомнил, что власти Украины до сих пор не приняли закон об амнистии ополченцев, которая предусмотрена соглашениями. Также ими предусмотрено восстановление экономических связей Украины с Донбассом, но этому противоречит принятый экс-президентом Петром Порошенко и до сих пор не отмененный указ о блокаде региона, добавил Путин в ходе выступления после встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Любой прогресс в минском процессе со стороны Украины следует ожидать не раньше конца июля, заявил НСН украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.

«Это будет возможно только после выборов. После того, как уже будет новый парламент и сформировано новое правительство. На темп дальнейших шагов и действий команды президента по разблокированию минского процесса будет влиять результаты парламентских выборов. Пока команда нового президента действует аккуратно, чтобы не подвергнуться нападкам тех активистов и политических сил, которые в каждом шаге по реализации минских соглашений видят масштабную капитуляцию, сдачу интересов Украины. Это, конечно же, нервирует новую власть, заставляет ее действовать очень осторожно, потому что она еще не утвердилась, еще не получила тот комплекс инструментов и возможностей, которые могли бы гарантировать ей спокойствие в случае резких шагов или в случае просто последовательных шагов по реализации минских соглашений», — пояснил украинский политолог.