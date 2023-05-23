Названы следующие цели России после Артемовска
23 мая 202302:10
После взятия Артемовска следующими целями для военных России станут Марьинка и Авдеевка, сообщил в эфире «Радио 1» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.
По его словам, российские силы наносят удары в глубину боевых позиций украинских Вооруженных сил, в том числе по Запорожью и Харькову. «У нас еще очень много работы. Это и Авдеевка, и Марьинка», — сказал он.
Ранее в США предрекли включение двух украинских городов в состав России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru