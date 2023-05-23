Названы следующие цели России после Артемовска

По его словам, российские силы наносят удары в глубину боевых позиций украинских Вооруженных сил, в том числе по Запорожью и Харькову. «У нас еще очень много работы. Это и Авдеевка, и Марьинка», — сказал он.

Ранее в США предрекли включение двух украинских городов в состав России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

