Названы следующие цели России после Артемовска

После взятия Артемовска следующими целями для военных России станут Марьинка и Авдеевка, сообщил в эфире «Радио 1» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

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По его словам, российские силы наносят удары в глубину боевых позиций украинских Вооруженных сил, в том числе по Запорожью и Харькову. «У нас еще очень много работы. Это и Авдеевка, и Марьинка», — сказал он.

Ранее в США предрекли включение двух украинских городов в состав России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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