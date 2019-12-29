Названо число пленных, которых обменяли Донбасс и Украина

СО стороны ЛНР Киеву переданы 25 человек, Луганску возвращены 63 пленных. Сообщается о девятерых людях, которые отказались возвращаться на территорию ЛНР.

Обмен пленными между Украиной и Донбассом начался в 12:00 (мск) в рамках выполнения Минских соглашений.

Советник главы Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в беседе с НСН рассказал подробности обмена пленными между Донбассом и Украиной.

