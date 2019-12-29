Названо число пленных, которых обменяли Донбасс и Украина

29 декабря 201916:26

Между Киевом, самопровозглашенными ДНР и ЛНР завершен обмен пленными. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате обмена в ДНР вернулись 60 бывших пленных, Украина получила 52 человек. Ожидается доставка в Донецк еще нескольких сторонников республики, отмечает агентство.

Сторонники ДНР и украинские силовики готовятся на автобусах покинуть территорию КПП на окраине Горловки.

В Донбассе в зоне обмена произошло ДТП с автобусом с пленными

СО стороны ЛНР Киеву переданы 25 человек, Луганску возвращены 63 пленных. Сообщается о девятерых людях, которые отказались возвращаться на территорию ЛНР.

Обмен пленными между Украиной и Донбассом начался в 12:00 (мск) в рамках выполнения Минских соглашений.

Советник главы Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в беседе с НСН рассказал подробности обмена пленными между Донбассом и Украиной.

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ФОТО: Офис президента Украины/facebook.com
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