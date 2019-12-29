В Донбассе в зоне обмена произошло ДТП с автобусом с пленными

В зоне обмена пленными между Донбассом и Украиной автобус с удерживаемыми лицами попал в ДТП. Также авария произошла с микроавтобусом. Об этом информирует ТАСС.

Транспортные средства, в одном из которых перевозили пленных, избежали значительных повреждений. Пострадавших нет.

Какой стороне принадлежат автобус и микроавтобус, не уточняется, отмечает Газета.ru.

Ранее офис президента Украины сообщил об освобождении 25 первых участников обмена пленными в Донбассе на КПП «Майорское».

По данным омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, самопровозглашенные ДНР и ЛНР планируют преедать Киеву 80 человек.

Советник главы Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в беседе с НСН рассказал подробности обмена пленными между Донбассом и Украиной.

