В Донбассе в зоне обмена произошло ДТП с автобусом с пленными
В зоне обмена пленными между Донбассом и Украиной автобус с удерживаемыми лицами попал в ДТП. Также авария произошла с микроавтобусом. Об этом информирует ТАСС.
Транспортные средства, в одном из которых перевозили пленных, избежали значительных повреждений. Пострадавших нет.
Какой стороне принадлежат автобус и микроавтобус, не уточняется, отмечает Газета.ru.
Ранее офис президента Украины сообщил об освобождении 25 первых участников обмена пленными в Донбассе на КПП «Майорское».
По данным омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, самопровозглашенные ДНР и ЛНР планируют преедать Киеву 80 человек.
Советник главы Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в беседе с НСН рассказал подробности обмена пленными между Донбассом и Украиной.
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