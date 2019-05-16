Названа дата инаугурации Владимира Зеленского

Добавим, сам избранный президент настаивал на дате 19 мая. По его мнению, действующие власти оттягивали дату инаугурации, чтобы не допустить роспуска им парламента в законодательные сроки, отмечает «Газета.ру».

Ранее стало известно, что Верховная Рада будет выбирать из семи предложенных дат. Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв рассказал в эфире НСН, почему Зеленскому так важно вступить в должность как можно скорее.







