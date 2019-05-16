Названа дата инаугурации Владимира Зеленского
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского состоится 20 мая. Как сообщает ТАСС, соответствующее решение принято Верховной Радой Украины.
Отмечается, что решение поддержали 315 парламентариев, против высказались двое, пишет RT. Церемония вступления в должность Зеленского состоится 20 мая в 10:00.
Добавим, сам избранный президент настаивал на дате 19 мая. По его мнению, действующие власти оттягивали дату инаугурации, чтобы не допустить роспуска им парламента в законодательные сроки, отмечает «Газета.ру».
Ранее стало известно, что Верховная Рада будет выбирать из семи предложенных дат. Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв рассказал в эфире НСН, почему Зеленскому так важно вступить в должность как можно скорее.
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