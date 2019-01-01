Вызов Зеленского в суд назвали пиаром

Киевский районный суд признал избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в административном правонарушении и оштрафовал его на 850 гривен (32,4 доллара). Напомним, в ходе второго тура голосования на выборах президента страны Зеленский показал избирательный бюллетень и заявил, что проголосовал за себя. Тем самым, как посчитал суд, он нарушил запрет на предвыборную агитацию в день голосования.

Бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров поделился с НСН своим мнением о подоплеке этой ситуации.

«Это легкий пиар, импровизация в период голосования. С точки зрения того, что президент Украины такой же гражданин, и закон един для всех, он применил такую технологию. Думаю, сделал это осознанно», - сказал он.