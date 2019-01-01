Вызов Зеленского в суд назвали пиаром
Бывший депутат Верховной Рады Украины поделился с НСН мнением о подоплеке этой ситуации.
Киевский районный суд признал избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в административном правонарушении и оштрафовал его на 850 гривен (32,4 доллара). Напомним, в ходе второго тура голосования на выборах президента страны Зеленский показал избирательный бюллетень и заявил, что проголосовал за себя. Тем самым, как посчитал суд, он нарушил запрет на предвыборную агитацию в день голосования.
Бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров поделился с НСН своим мнением о подоплеке этой ситуации.
«Это легкий пиар, импровизация в период голосования. С точки зрения того, что президент Украины такой же гражданин, и закон един для всех, он применил такую технологию. Думаю, сделал это осознанно», - сказал он.
Политик напомнил, что похожая история случилась с лидером радикальной Республиканской партии Украины Олегом Ляшко.
«Но его не привлекали к ответственности. А здесь – кандидат в президенты показал бюллетень, тем самым нарушил закон. Как следствие – административное правонарушение, решение суда и штраф. Все демократично, все красиво», - добавил он.
Однако вызов Зеленского в суд и приговор создает новый прецедент.
«Прежде президентов в суд в качестве обвиняемых не вызывали», - сказал собеседник НСН.
Отметим, сам Зеленский на заседание суда не явился.
Горячие новости
- Выступление Небензи в Совбезе ООН жестко пресекли
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»