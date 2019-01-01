Украина

Вызов Зеленского в суд назвали пиаром

13 мая17:30
Георгий Гагарин

Бывший депутат Верховной Рады Украины поделился с НСН мнением о подоплеке этой ситуации.

Киевский районный суд признал избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в административном правонарушении и оштрафовал его на 850 гривен (32,4 доллара). Напомним, в ходе второго тура голосования на выборах президента страны Зеленский показал избирательный бюллетень и заявил, что проголосовал за себя. Тем самым, как посчитал суд, он нарушил запрет на предвыборную агитацию в день голосования.

Бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров поделился с НСН своим мнением о подоплеке этой ситуации.

«Это легкий пиар, импровизация в период голосования. С точки зрения того, что президент Украины такой же гражданин, и закон един для всех, он применил такую технологию. Думаю, сделал это осознанно», - сказал он.

Политолог: Зеленский не самостоятельная фигура в украинской политике

Политик напомнил, что похожая история случилась с лидером радикальной Республиканской партии Украины Олегом Ляшко.

«Но его не привлекали к ответственности. А здесь – кандидат в президенты показал бюллетень, тем самым нарушил закон. Как следствие – административное правонарушение, решение суда и штраф. Все демократично, все красиво», - добавил он.

Однако вызов Зеленского в суд и приговор создает новый прецедент.

«Прежде президентов в суд в качестве обвиняемых не вызывали», - сказал собеседник НСН.

Отметим, сам Зеленский на заседание суда не явился.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

Читайте также
Фото: YouTube
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийСудШтраф

партнеры