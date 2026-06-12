Нацразведка США раскрыла данные о более чем 40 биолабораториях на Украине

Национальная разведка США обнародовала сведения о более чем 40 биологических лабораториях на Украине, которые поддерживались Вашингтоном. Соответствующий документ оказался в распоряжении РИА Новости.

Согласно имеющимся данным, эти лаборатории занимались хранением советского биологического оружия, обучением украинских ученых работе в условиях биологической изоляции, а также сертификацией специалистов по работе с особо опасными патогенами.

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Офис Национальной разведки также раскрыл информацию о многолетнем финансировании правительством Соединенных Штатов более 120 биологических лабораторий в более чем 30 странах мира после нескольких месяцев работы с архивами разведывательного сообщества.

Многие из этих объектов проводили исследования опасных патогенов, а в некоторых случаях эксперименты по приобретению микроорганизмами новых функций в результате мутаций.

Сообщения, что Нацразведка США проверит более 40 американских биолабораторий на Украине появились в мае этого года, когда этим ведомством ещё руководила Тулси Габбард, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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