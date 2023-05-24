Нарышкин усомнился в достоверности сообщений о состоянии Залужного
Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин прокомментировал сообщения о состоянии главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного, пишет РИА Новости.
Нарышкин отметил, что Россия получает информацию о состоянии главкома ВСУ. Нет гарантий, что она абсолютно достоверна, заявил он.
Глава СВР призвал не уделять этому вопросу большого внимания.
Слухи о ранении или убийстве главкома ВСУ появились две недели назад. В Киеве эту информацию опровергли.
По данным СМИ, Залужный был ранен в начале мая при ракетном ударе российской армии под Херсоном и перенес трепанацию черепа, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru