Нарышкин усомнился в достоверности сообщений о состоянии Залужного

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин прокомментировал сообщения о состоянии главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного, пишет РИА Новости.

Пентагон не стал комментировать информацию о ранении Валерия Залужного

Нарышкин отметил, что Россия получает информацию о состоянии главкома ВСУ. Нет гарантий, что она абсолютно достоверна, заявил он.

Глава СВР призвал не уделять этому вопросу большого внимания.

Слухи о ранении или убийстве главкома ВСУ появились две недели назад. В Киеве эту информацию опровергли.

По данным СМИ, Залужный был ранен в начале мая при ракетном ударе российской армии под Херсоном и перенес трепанацию черепа, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: ER.RU
ТЕГИ:УкраинаВСУСергей Нарышкин

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