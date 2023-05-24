Нарышкин усомнился в достоверности сообщений о состоянии Залужного

Нарышкин отметил, что Россия получает информацию о состоянии главкома ВСУ. Нет гарантий, что она абсолютно достоверна, заявил он.

Глава СВР призвал не уделять этому вопросу большого внимания.

Слухи о ранении или убийстве главкома ВСУ появились две недели назад. В Киеве эту информацию опровергли.

По данным СМИ, Залужный был ранен в начале мая при ракетном ударе российской армии под Херсоном и перенес трепанацию черепа, передает «Радиоточка НСН».

