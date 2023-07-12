Нарышкин сообщил о телефонной беседе с главой ЦРУ в конце июня
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что в конце июня провел телефонный разговор с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, передает ТАСС.
По его словам, поводом для беседы стали события 24 июня. При этом он отметил, что эта тема стала лишь предлогом, основная часть разговора была сосредоточена на украинском вопросе.
«Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной», - сказал он, заметив, что беседа длилась около часа.
До этого сообщалось, что украинские власти сообщили директору ЦРУ Уильяму Бернсу о планах разместить артиллерию и ракеты у Крыма и начать переговоры с Россией. Об этом писали Washington Post. По данным издания, в июне Бернс совершил секретный визит в Киев.
После событий 24 июня Нарышкин говорил, что попытка раскачать общество и разжечь огонь гражданской войны провалилась. Он отметил, что россияне продемонстрировали гражданскую зрелость и способность отличить правду от лжи. По словам Нарышкина, попытка вооруженного мятежа, которая предпринята за спиной сражающейся армии, является самым страшным преступлением, передает «Радиоточка НСН».
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