Нарышкин сообщил о телефонной беседе с главой ЦРУ в конце июня

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что в конце июня провел телефонный разговор с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, передает ТАСС.

По его словам, поводом для беседы стали события 24 июня. При этом он отметил, что эта тема стала лишь предлогом, основная часть разговора была сосредоточена на украинском вопросе.

«Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной», - сказал он, заметив, что беседа длилась около часа.