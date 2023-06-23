Нарышкин заявил, что Киев планировал начать в 2022 году «карательную операцию» в Донбассе

«Мы получали достаточную информацию о том, что в Киеве было принято решение и вокруг Донбасса сконцентрировались серьезные силы ... чтобы окончательно Донбасс задушить», — подчеркнул руководитель СВР.

Нарышкин отметил, что российские военные обнаружили документы с подтверждением планов Киева начать «по сути, карательную операцию» в конце февраля - начале марта прошлого года. Действия украинской стороны привели бы к жертвам среди жителей Донбасса. Чтобы этого не допустить, России пришлось начать специальную военную операцию.

Ранее Нарышкин сообщил, что Киев отправил на переработку партию ядерного топлива в Чернобыль. По словам директора СВР, Украина создает грязную ядерную бомбу, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

