«Личные дивиденды»: Нарышкин назвал цель киевских властей
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью «Российской газете» заявил, что нынешние киевские власти давно превратили русофобию в товар.
По его словам, в настоящее время Украиной, к несчастью для украинского народа, правят «люди глубоко циничные и беспринципные».
«Они давно... не скрывают, что их цель — не утопическая победа над Россией, а получение личных дивидендов», - указал Нарышкин, добавив, что у президента Украины Владимира Зеленского есть недвижимость в нескольких западных странах.
Ранее Нарышкин заявил, что военные аналитики на Западе выражают серьёзные сомнения в успехе контрнаступления Украины и оценивают цели Киева как недостижимые, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru