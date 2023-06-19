«Личные дивиденды»: Нарышкин назвал цель киевских властей

По его словам, в настоящее время Украиной, к несчастью для украинского народа, правят «люди глубоко циничные и беспринципные».

«Они давно... не скрывают, что их цель — не утопическая победа над Россией, а получение личных дивидендов», - указал Нарышкин, добавив, что у президента Украины Владимира Зеленского есть недвижимость в нескольких западных странах.

Ранее Нарышкин заявил, что военные аналитики на Западе выражают серьёзные сомнения в успехе контрнаступления Украины и оценивают цели Киева как недостижимые, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».