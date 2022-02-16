Народная милиция ЛНР: ВСУ разместили более 20 танков у поселка Подлесное
Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили более 20 танков у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории», — рассказали в оборонном ведомстве.
Силовики разместили военную технику вблизи подконтрольного Киеву поселка Подлесное. По данным ЛНР, на этой территории появились 22 танка Т-72.
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