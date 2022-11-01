Народная милиция ДНР взяла опорный пункт ВСУ в Невельском
Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что взяла штурмом опорный пункт украинских войск в поселке Невельское, расположенном к западу от Донецка. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в ходе боестолкновения было изъято большое количество вооружения, в том числе иностранного производства.
Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Союзные силы продвигаются на Угледарском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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