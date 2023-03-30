«Господь не простит!»: Украинские монахи опасаются захвата Киево-Печерской лавры
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился к Зеленскому, который считает борьбу с церковью защитой общества от «московских манипуляторов религией».
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что Господь не простит Владимиру Зеленскому выселение представителей канонической Украинской православной церкви из Лавры.
«Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье! Потому что сегодня 220 человек братии выброшены вами на улицу. Горе вам. Бойтесь!», - приводят его слова украинские СМИ.
По информации «Страна.ua», в ночь на 30 марта верующие канонической церкви ночуют в Лавре, опасаясь захвата монастыря.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал ситуацию вокруг канонической УПЦ и Киево-Печерской лавры защитой общества от «московских манипуляторов религией».
Ранее монахов Свято-Успенской Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обязали покинуть монастырь до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ.
С требованием выселить монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры 14 марта выступили депутаты Верховной Рады, священнослужители отказались это делать.
За ситуацией следит весь мир. На прошлой неделе Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.
Папа Римский Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой. Он призвал вовлеченные в конфликт стороны уважать религиозные места. Монахи и люди, посвятившие себя молитве, — это «поддержка Божьего народа» вне зависимости от конфессии, подчеркнул он.
Российская сторона призывает Киев одуматься и не совершать ошибок, но в Москве на понимание со стороны Украины и не рассчитывают.
Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украинская православная церковь и свобода вероисповедания на Украине находятся в «заложниках у бандитского киевского режима».
Она написала в своем Telegram-канале о том, что Киев прямым текстом озвучил свою «преступную логику», когда заявил, что монахи УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут к раскольникам.
По ее словам, новый этап гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) приведет к трагическим последствиям. Всю ситуацию она назвала религиозной войной.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров составил и направил послания в международные организации в связи с притеснениями канонической православной церкви на Украине. Письма адресованы руководству Организации Объединённых Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Глава внешнеполитического ведомства акцентировал внимание на «вопиющих нарушениях общечеловеческих и конституционных прав» православных верующих на Украине. Кроме того, глава МИД раскрыл детали репрессивной политики Киева, цель которой, по его словам, заключается в ликвидации Украинской православной церкви.
Действия киевских властей по выдворению монахов Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры незаконны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков подчеркнул, что Россия осуждает такие действия Украины.
РПЦ принимает украинских священнослужителей, которым угрожает Киев, заявил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с НСН.
«За последние годы украинская власть предприняла столько действий в области религиозной политики, которые никому в голову не приходили, что представить, что они будут делать дальше и какими методами, нельзя. В отношении церкви они не остановятся ни перед чем. Задача – уничтожение УПЦ, будь то силовые методы воздействия или давление, похищения, пытки – все это уже практиковалось и, к сожалению, будет практиковаться дальше», - отметил Кипшидзе.
По его словам, рано или поздно Украина сама сможет защитить своих монахов.
«Русская церковь приняла часть клириков, которые подвергались преследованиям, которые оказались под угрозой быть казненными. Они нашли в России пристанище, но я должен сказать, что украинские клирики не являются иностранцами для Украины. Они не должны искать приют за пределами Украины, потому что стали неугодными властям. Рано или поздно у украинского общества хватит сил, чтобы защитить своих клириков. Всем очевидно, что украинские власти поставили своей целью полное уничтожение Украинской православной церкви, которая является, несмотря на все лживые соцопросы, церковью большинства украинских людей. УПЦ не является иностранной религиозной общиной для украинского народа, она является национальной», - объяснил он.
При этом в РПЦ понимают, что «украинским властям хотелось бы, чтобы существовала раскольническая община, которая выполняет прямые указания иностранных центров влияния, одобряет преследования УПЦ, поощряет националистические устремления».
Наряду с канонической УПЦ в стране действует раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ). Ее провозгласили на соборе в Киеве в 2018 году во время президентства Петра Порошенко.
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