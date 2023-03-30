«Господь не простит!»: Украинские монахи опасаются захвата Киево-Печерской лавры

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что Господь не простит Владимиру Зеленскому выселение представителей канонической Украинской православной церкви из Лавры.

«Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье! Потому что сегодня 220 человек братии выброшены вами на улицу. Горе вам. Бойтесь!», - приводят его слова украинские СМИ.

По информации «Страна.ua», в ночь на 30 марта верующие канонической церкви ночуют в Лавре, опасаясь захвата монастыря.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал ситуацию вокруг канонической УПЦ и Киево-Печерской лавры защитой общества от «московских манипуляторов религией».