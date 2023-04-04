Наместник Киево-Печерской лавры назвал уголовное дело против него сфабрикованным

Уголовное производство в отношении митрополита направлено на его устранение как руководителя церкви, сказано в сообщении. Также в УПЦ указали на намерение властей ограничить представительство интересов монахов и прихожан.

Павел сообщил, что намерен сотрудничать со следствием. Наместник собирается доказать свою невиновность.

Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры обострился после решения минкультуры Украины в одностороннем порядке разорвать договор аренды помещений монастыря. Митрополит Павел заявил, что компромиссов быть не может.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в издевательствах над православием, передает «Радиоточка НСН».

