«Выстрел в спину». Украина начнет новую войну в Донбассе?

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Руслан Хомчак оценил шансы вернуть Донбасс в состав страны военным путем. Его слова приводит «Новое время».

Украинский генерал заявил, что не видит «чисто военного решения» в вопросе возвращения Донбасса по трем причинам. Так, при применении силы Украина нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов. Кроме того, Киев будет нести серьезные потери. Также Хомчак не исключил, что существует риск вмешательства России.

Генерал отметил, что жители Донбасса не повсеместно поддерживают украинских военных, поэтому ВСУ ждут «выстрелы в спину».

Ранее телеграм-канал WarGonzo со ссылкой на источники в штабе Операции Объединенных сил (ООС) сообщил, что Украина намеревается разгромить ДНР и ЛНР по «нагорно-карабахскому сценарию». По данным канала, ВСУ стягивают военную технику к линии соприкосновения с ДНР и ЛНР. Украина также планирует применить турецкие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2 и закупить партию беспилотников-камикадзе у Израиля.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) рассказал в эфире НСН о готовности ДНР и ЛНР к новому украинскому наступлению.

«Что касается способности ДНР и ЛНР противостоять ВСУ, то если Россия немедленно не вступит в дело, то республики будут разгромлены в считанные дни. Украина способна разгромить корпуса в течение двух-трех дней и занять основные территории в течение одной недели. Состояние корпусов – отвратительное. Личного состава в пехоте – 50%. Из них боеспособно от четверти до трети по разным подразделениям. При том, что Украина имеет минимум тройное преимущество в людях и в технике - а на главных направлениях они смогут создать и семидесятикратное, - то разгром неизбежен. Только быстрое вмешательство Российской Федерации, буквально в первые часы украинского наступления, способно спасти ЛНР-ДНР от полного разгрома», - подчеркнул Стрелков.