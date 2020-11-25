«Разгром за неделю». Стрелков оценил готовность Донбасса к блицкригу ВСУ
Бывший министр обороны ДНР рассказал в эфире НСН о готовности ДНР и ЛНР противостоять наступлению украинской армии.
Разгромить самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) по «нагорнокарабахскому сценарию» намерена Украина, утверждает Telegram-канал WarGonzo журналиста Семена Пегова со ссылкой на источники в штабе Операции Объединенных сил (ООС).
По его данным, вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают военную технику в линии соприкосновения с ДНР и ЛНР. Украина также планирует применить турецкие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2 и закупить партию беспилотников-камикадзе у Израиля.
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН признался, что скептически относится к информации Пегова, но в данном случае «нетрудно прогнозировать» наступление ВСУ в Донбассе.
«У Пегова есть свои источники. Действительно, стягивание войск идет. А о том, что военный сценарий рано или поздно станет основным для Украины, я говорю с осени 2014 года, с момента подписания так называемых Минских соглашений. Сейчас Украина активно готовится. На фронте участились обстрелы, несмотря на перемирие. Инженерные работы по сближению позиций для возможной атаки ведутся каждый день, начиная с так называемого «козакского» перемирия. Ни на день не прекращались. Противник производит разминирование местности, подведение позиций как можно ближе и к Горловке, и в районе Коминтернова», - рассказал Стрелков.
Он подтвердил закупки Украиной турецких БПЛА.
«Насчет закупки «Байрактаров» информация верная. Но, скорее всего, они будут закупаться вместе со специалистами. Заявления Эрдогана, что он не признает Крым территорией Российской Федерации, что всегда поддерживал Украину, - не голословные. В отличие от нашего президента, Эрдоган весьма аккуратно относится к своим словам и практически всегда их выполняет. Поэтому наступление вероятно», - добавил собеседник НСН.
Однако примерные сроки он назвать затруднился. «Разброс сроков наступления достаточно большой, но многие мои корреспонденты в Донбассе пишут, что «не позднее весны». Может быть, и раньше. Тем более, сейчас, когда к власти в Соединенных Штатах, видимо, придет Байден. А его позиция, как хорошо известно, активно антироссийская», - напомнил экс-министр ДНР.
В чем он не уверен, так это в способности республик Донбасса противостоять наступлению ВСУ.
«Что касается способности ДНР и ЛНР противостоять ВСУ, то если Россия немедленно не вступит в дело, то республики будут разгромлены в считанные дни. Украина способна разгромить корпуса в течение двух-трех дней и занять основные территории в течение одной недели. Состояние корпусов – отвратительное. Личного состава в пехоте – 50%. Из них боеспособно от четверти до трети по разным подразделениям. При том, что Украина имеет минимум тройное преимущество в людях и в технике - а на главных направлениях они смогут создать и семидесятикратное, - то разгром неизбежен. Только быстрое вмешательство Российской Федерации, буквально в первые часы украинского наступления, способно спасти ЛНР-ДНР от полного разгрома», - подчеркнул Стрелков.
По его мнению, если РФ «не захочет помочь республикам Донбасса прямым вооруженным путем, то сценарий Карабаха повторится со скоростью, намного превышающей темпы продвижения азербайджанской армии в Карабахе».
«Но такое вмешательство может плохо закончиться, поскольку украинская армия готова воевать. А вот о готовности к большой, серьезной войне армии Российской Федерации у меня скептические оценки», - заключил эксперт.
Ранее специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала расширение укреплений подразделений ВСУ под Донецком.
Вооруженные силы Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, объявивших о своей независимости после государственного переворота в феврале 2014 года в Киеве. Впоследствии сторонами конфликта были заключены Минские соглашения, которые не выполнены в полной мере до сих пор, а сам конфликт находится в стадии временной заморозки.
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