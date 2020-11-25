«Разгром за неделю». Стрелков оценил готовность Донбасса к блицкригу ВСУ

«Насчет закупки «Байрактаров» информация верная. Но, скорее всего, они будут закупаться вместе со специалистами. Заявления Эрдогана, что он не признает Крым территорией Российской Федерации, что всегда поддерживал Украину, - не голословные. В отличие от нашего президента, Эрдоган весьма аккуратно относится к своим словам и практически всегда их выполняет. Поэтому наступление вероятно», - добавил собеседник НСН.

Однако примерные сроки он назвать затруднился. «Разброс сроков наступления достаточно большой, но многие мои корреспонденты в Донбассе пишут, что «не позднее весны». Может быть, и раньше. Тем более, сейчас, когда к власти в Соединенных Штатах, видимо, придет Байден. А его позиция, как хорошо известно, активно антироссийская», - напомнил экс-министр ДНР.

В чем он не уверен, так это в способности республик Донбасса противостоять наступлению ВСУ.

«Что касается способности ДНР и ЛНР противостоять ВСУ, то если Россия немедленно не вступит в дело, то республики будут разгромлены в считанные дни. Украина способна разгромить корпуса в течение двух-трех дней и занять основные территории в течение одной недели. Состояние корпусов – отвратительное. Личного состава в пехоте – 50%. Из них боеспособно от четверти до трети по разным подразделениям. При том, что Украина имеет минимум тройное преимущество в людях и в технике - а на главных направлениях они смогут создать и семидесятикратное, - то разгром неизбежен. Только быстрое вмешательство Российской Федерации, буквально в первые часы украинского наступления, способно спасти ЛНР-ДНР от полного разгрома», - подчеркнул Стрелков.

По его мнению, если РФ «не захочет помочь республикам Донбасса прямым вооруженным путем, то сценарий Карабаха повторится со скоростью, намного превышающей темпы продвижения азербайджанской армии в Карабахе».

«Но такое вмешательство может плохо закончиться, поскольку украинская армия готова воевать. А вот о готовности к большой, серьезной войне армии Российской Федерации у меня скептические оценки», - заключил эксперт.

Ранее специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала расширение укреплений подразделений ВСУ под Донецком.

Вооруженные силы Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, объявивших о своей независимости после государственного переворота в феврале 2014 года в Киеве. Впоследствии сторонами конфликта были заключены Минские соглашения, которые не выполнены в полной мере до сих пор, а сам конфликт находится в стадии временной заморозки.

