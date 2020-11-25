«Разгром за неделю». Стрелков оценил готовность Донбасса к блицкригу ВСУ

Бывший министр обороны ДНР рассказал в эфире НСН о готовности ДНР и ЛНР противостоять наступлению украинской армии.




Разгромить самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) по «нагорнокарабахскому сценарию» намерена Украина, утверждает Telegram-канал WarGonzo журналиста Семена Пегова со ссылкой на источники в штабе Операции Объединенных сил (ООС).

По его данным, вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают военную технику в линии соприкосновения с ДНР и ЛНР. Украина также планирует применить турецкие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2 и закупить партию беспилотников-камикадзе у Израиля.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН признался, что скептически относится к информации Пегова, но в данном случае «нетрудно прогнозировать» наступление ВСУ в Донбассе.

«У Пегова есть свои источники. Действительно, стягивание войск идет. А о том, что военный сценарий рано или поздно станет основным для Украины, я говорю с осени 2014 года, с момента подписания так называемых Минских соглашений. Сейчас Украина активно готовится. На фронте участились обстрелы, несмотря на перемирие. Инженерные работы по сближению позиций для возможной атаки ведутся каждый день, начиная с так называемого «козакского» перемирия. Ни на день не прекращались. Противник производит разминирование местности, подведение позиций как можно ближе и к Горловке, и в районе Коминтернова», - рассказал Стрелков.

Он подтвердил закупки Украиной турецких БПЛА.

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«Насчет закупки «Байрактаров» информация верная. Но, скорее всего, они будут закупаться вместе со специалистами. Заявления Эрдогана, что он не признает Крым территорией Российской Федерации, что всегда поддерживал Украину, - не голословные. В отличие от нашего президента, Эрдоган весьма аккуратно относится к своим словам и практически всегда их выполняет. Поэтому наступление вероятно», - добавил собеседник НСН.

Однако примерные сроки он назвать затруднился. «Разброс сроков наступления достаточно большой, но многие мои корреспонденты в Донбассе пишут, что «не позднее весны». Может быть, и раньше. Тем более, сейчас, когда к власти в Соединенных Штатах, видимо, придет Байден. А его позиция, как хорошо известно, активно антироссийская», - напомнил экс-министр ДНР.

В чем он не уверен, так это в способности республик Донбасса противостоять наступлению ВСУ.

«Что касается способности ДНР и ЛНР противостоять ВСУ, то если Россия немедленно не вступит в дело, то республики будут разгромлены в считанные дни. Украина способна разгромить корпуса в течение двух-трех дней и занять основные территории в течение одной недели. Состояние корпусов – отвратительное. Личного состава в пехоте – 50%. Из них боеспособно от четверти до трети по разным подразделениям. При том, что Украина имеет минимум тройное преимущество в людях и в технике - а на главных направлениях они смогут создать и семидесятикратное, - то разгром неизбежен. Только быстрое вмешательство Российской Федерации, буквально в первые часы украинского наступления, способно спасти ЛНР-ДНР от полного разгрома», - подчеркнул Стрелков.

По его мнению, если РФ «не захочет помочь республикам Донбасса прямым вооруженным путем, то сценарий Карабаха повторится со скоростью, намного превышающей темпы продвижения азербайджанской армии в Карабахе».

«Но такое вмешательство может плохо закончиться, поскольку украинская армия готова воевать. А вот о готовности к большой, серьезной войне армии Российской Федерации у меня скептические оценки», - заключил эксперт.

Ранее специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала расширение укреплений подразделений ВСУ под Донецком.

Вооруженные силы Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, объявивших о своей независимости после государственного переворота в феврале 2014 года в Киеве. Впоследствии сторонами конфликта были заключены Минские соглашения, которые не выполнены в полной мере до сих пор, а сам конфликт находится в стадии временной заморозки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассУкраинаИгорь Стрелков
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