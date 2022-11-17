«Нафтогаз» сообщил о подрыве объектов газодобывающей инфраструктуры
«Нафтогаз Украины» сообщил о взрывах на объектах газодобывающей инфраструктуры. По данным компании, несколько объектов разрушены.
Ранее сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что российская армия наносит ракетные удары по Южному машиностроительному заводу в Днепре и объектам газодобычи.
В четверг в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы были слышны, по данным украинских СМИ, в том числе в Киеве, Одессе и Днепре.
Российская армия ведет массированные обстрелы Украины с 10 октября, после взрыва грузовика на Крымском мосту.
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