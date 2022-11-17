«Нафтогаз» сообщил о подрыве объектов газодобывающей инфраструктуры

В четверг в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы были слышны, по данным украинских СМИ, в том числе в Киеве, Одессе и Днепре.

Российская армия ведет массированные обстрелы Украины с 10 октября, после взрыва грузовика на Крымском мосту.

