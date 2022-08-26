Над Херсоном российская ПВО отражает удары ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в пятницу запустили как минимум 10 ракет в небо над Херсоном. Как передает ТАСС, в городе слышны звуки взрывов, в небе видны следы от противовоздушных ракет.

Мелитополь и Херсон остались без электроснабжения

Херсон сейчас находится под контролем ВС России. В ходе военной спецоперации на Украине российские военные заняли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, в том числе Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОУкраина
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