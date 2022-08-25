Мелитополь и Херсон остались без электроснабжения

Город Мелитополь в Запорожской области полностью остался без электроснабжения. Об этом сообщил представитель пророссийской администрации области Владимир Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, причины произошедшего пока неизвестны.

Перебои с электроснабжением наблюдаются также в Херсонской области. Электричества нет в Херсоне и некоторых населенных пунктах области. Кроме того, частично отключено водоснабжение и мобильная связь, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Херсонской области. Агентство передает, что проблемы с электроснабжением есть и в Энергодаре. Причины выясняются.

