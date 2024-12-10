Над Брянской областью уничтожен беспилотник

Силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте инцидента.

Силы ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Брянская ОбластьУкраинаБеспилотники

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