Силы ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны России уничтожили беспилотник ВСУ, который был обнаружен в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, дрон самолетного типа был ликвидирован без последствий для людей и инфраструктуры. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.