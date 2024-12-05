Силы ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны России уничтожили беспилотник ВСУ, который был обнаружен в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, дрон самолетного типа был ликвидирован без последствий для людей и инфраструктуры. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

В Белгородской и Курской областях сбиты четыре украинских дрона

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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