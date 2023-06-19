«Италия, Польша и Венгрия»: В Германии назвали страны, которые поддержат роспуск ЕС
Ряд стран Евросоюза хотят вернуться к идее Европы национальных государств, но Запад сделает все, чтобы этого не случилось, отметил в эфире НСН политолог Александр Рар.
Роспуск Евросоюза и создание вместо него нового экономического сообщества точно поддержат Италия, Польша и Венгрия, заявил немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН. Однако он отметил, что это утопическая идея, потому что либеральные элиты Запада будут биться за сохранение ЕС.
Накануне сообщалось, что правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» выступила за контролируемый роспуск Европейского союза и создание вместо него нового экономического сообщества. В партии отметили, что ЕС и его элиты отошли от изначальных идей тех, кто основал объединение. Александр Рар отметил, что Запад будет биться за свою правду.
«Это проект, который полностью поддерживается сегодня итальянским премьер-министром. Если во Франции к власти придет Ле Пен, то страна могла бы этот проект тоже поддержать. Страны Восточной Европы тоже этот проект поддержат: Польша, Венгрия… Там достаточно националистические правительства, которым надоело приходить с повинной в Брюссель. Они предпочитают возвращение к идее Европы национальных государств. При этом всем это утопическая идея, потому что либеральные элиты Запада будут биться за свою правду, за действующий Евросоюз», - сказал Рар.
Он отметил, что Европа находится в переходном состоянии. По словам Рара, нынешний ЕС должен найти общее понимание как быть дальше, или же всерьез начать думать об альтернативах объединению.
«Пока можно только говорить об альтернативном проекте для будущей Европы. С моей точки зрения, реализовать его на сегодняшний день невозможно. Мы видим, что Европа никуда не рушится, как многие говорят. Но она в таком переходном состоянии, что или нынешний ЕС должен найти в себе новые силы, деньги, общее понимание, как быть дальше, а его нет… Или же думать об альтернативах», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее издание Daily Express сообщало, что из Европейского союза из-за политики объединения могут выйти Италия, Греция, Польша и Франция. При этом в Швеции также высказывают недовольство политикой Союза. Лидер партии «Шведские демократы» Йимми Окессон заявлял в статье для Aftonbladet, что ЕС начинает быть похожим на смирительную рубашку для Швеции, сообщает «Радиоточка НСН».
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