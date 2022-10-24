Главы генштабов РФ и Британии обсудили по телефону «грязную бомбу»

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов провел телефонную беседу со своим британским коллегой Тони Радакином. Как информирует министерство обороны РФ, военачальники обсудили вероятность использования украинской стороной так называемой «грязной бомбы», чтобы обвинить в этом Россию.

В понедельник, 24 октября, в Минобороны РФ вступили с утверждением, что Киев разрабатывает планы провокации с использованием «грязной бомбы» с ядерными материалами или маломощного атомного боеприпаса. Этой теме были посвящены телефонные переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу с коллегами из США, Франции, Турции и Великобритании в минувшее воскресенье.