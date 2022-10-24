Главы генштабов РФ и Британии обсудили по телефону «грязную бомбу»
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов провел телефонную беседу со своим британским коллегой Тони Радакином. Как информирует министерство обороны РФ, военачальники обсудили вероятность использования украинской стороной так называемой «грязной бомбы», чтобы обвинить в этом Россию.
В понедельник, 24 октября, в Минобороны РФ вступили с утверждением, что Киев разрабатывает планы провокации с использованием «грязной бомбы» с ядерными материалами или маломощного атомного боеприпаса. Этой теме были посвящены телефонные переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу с коллегами из США, Франции, Турции и Великобритании в минувшее воскресенье.
После этого правительства США, Великобритании и Франции опубликовали совместное заявление по этому поводу на сайте американского Госдепартамента. В документе утверждения о подготовке применения «грязной бомбы» названы «откровенно ложными». В свою очередь Киев пригласил экспертов МАГАТЭ для подтверждения отсутствия подготовки такой провокации.
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров и представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник продолжали настаивать, что такая опасность существует. Все силы и средства Минобороны РФ готовы к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.
Как пояснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» эксперт по ракетно-ядерному распространению Владимир Хрусталев, «грязная бомба» неудобна из-за размеров, гораздо проще нанести символический удар для создания паники.
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