Начальник Генштаба ВС РФ заявил об ожесточенных боях с начала спецоперации

Боевые действия в ходе специальной военной операции на Украине с самого ее начала носили ожесточенный характер. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов на брифинге.

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Он отметил, что боевые действия развернулись на достаточно большой территории. Герасимов указал, что в результате активных наступлений войск была взята под контроль ЛНР, с минимальными потерями взят Мариуполь. Также он напомнил, что был установлен полный контроль над азовским побережьем, а также территориями Херсонской и Запорожской областей.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что безопасность будет обеспечена по всей стране, в том числе — и на новых территориях, несмотря на использование против России всего военного потенциала практически всех стран НАТО, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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