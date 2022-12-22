Начальник Генштаба ВС РФ заявил об ожесточенных боях с начала спецоперации

Он отметил, что боевые действия развернулись на достаточно большой территории. Герасимов указал, что в результате активных наступлений войск была взята под контроль ЛНР, с минимальными потерями взят Мариуполь. Также он напомнил, что был установлен полный контроль над азовским побережьем, а также территориями Херсонской и Запорожской областей.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что безопасность будет обеспечена по всей стране, в том числе — и на новых территориях, несмотря на использование против России всего военного потенциала практически всех стран НАТО, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

