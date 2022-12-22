Начальник Генштаба ВС РФ заявил об ожесточенных боях с начала спецоперации
Боевые действия в ходе специальной военной операции на Украине с самого ее начала носили ожесточенный характер. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов на брифинге.
Он отметил, что боевые действия развернулись на достаточно большой территории. Герасимов указал, что в результате активных наступлений войск была взята под контроль ЛНР, с минимальными потерями взят Мариуполь. Также он напомнил, что был установлен полный контроль над азовским побережьем, а также территориями Херсонской и Запорожской областей.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что безопасность будет обеспечена по всей стране, в том числе — и на новых территориях, несмотря на использование против России всего военного потенциала практически всех стран НАТО, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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