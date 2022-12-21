Минобороны: Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении

Вооруженные силы России заняли новые господствующие высоты и рубежи на Донецком направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ.

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Отмечается, что российские военные провели успешные наступательные действия. Также российское военное ведомство подчеркнуло, что за сутки на Донецком направлении было уничтожено свыше 80 военных ВСУ, один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля.

Ранее, 21 декабря, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские воздушно-космические силы (ВКС) уничтожили нефтехранилище в Харьковской области, с которого снабжалась техника украинских военных, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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