Минобороны: Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении
Вооруженные силы России заняли новые господствующие высоты и рубежи на Донецком направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что российские военные провели успешные наступательные действия. Также российское военное ведомство подчеркнуло, что за сутки на Донецком направлении было уничтожено свыше 80 военных ВСУ, один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля.
Ранее, 21 декабря, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские воздушно-космические силы (ВКС) уничтожили нефтехранилище в Харьковской области, с которого снабжалась техника украинских военных, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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