На Западе разочаровались действиями военных Украины
Большие потери западной бронетехники на Украине говорит о непрофессионализме танкистов бывшей советской республики, сообщает Ouest-France.
«К сожалению, именно о неумелости своих экипажей свидетельствуют обломки 15 украинских танков, уничтоженных или подбитых в южной части Запорожской области», — пишет издание.
При этом аналитики продолжают утверждать, что армия Украины действовала по всем правилам ведения боя. Им якобы помешала прочная линия обороны России.
Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что контрнаступление украинской армии сорвано благодаря тактике президента России Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru