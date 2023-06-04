На всей территории Украины звучит воздушная тревога
4 июня 202303:18
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщения о воздушной атаке было объявлено в Киеве и девяти областях.
Кроме того, взрыв прозвучал в городе Запорожье.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru