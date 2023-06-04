На всей территории Украины звучит воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщает РИА Новости.

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Ранее сообщения о воздушной атаке было объявлено в Киеве и девяти областях.

Кроме того, взрыв прозвучал в городе Запорожье.

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ФОТО: РИА Новости
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