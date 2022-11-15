Сальдо заявил о продолжении эвакуации жителей Херсонской области

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в эфире «Россия-24» заявил, что эвакуация местных жителей в глубь региона продолжается.

Мэр Херсона сообщил о 50 тысячах оставшихся в городе жителях

По его словам, люди уезжают в целях безопасности, с начала эвакуации более 115 тысяч человек уже переехали с правого на левый берег Днепра.

«Уже более интенсивными стали обстрелы левобережья, потому что не только ракетами туда уже ВСУ могут достать, а уже и ствольной артиллерией, и минометами... Теперь придется уезжать дальше», - отметил он.

Ранее в администрации Новой Каховски заявили, что сотрудники ВГА, государственных и муниципальных учреждений покинули город и были передислоцированы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияОбстрелЭвакуацияХерсон
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