Сальдо заявил о продолжении эвакуации жителей Херсонской области
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в эфире «Россия-24» заявил, что эвакуация местных жителей в глубь региона продолжается.
По его словам, люди уезжают в целях безопасности, с начала эвакуации более 115 тысяч человек уже переехали с правого на левый берег Днепра.
«Уже более интенсивными стали обстрелы левобережья, потому что не только ракетами туда уже ВСУ могут достать, а уже и ствольной артиллерией, и минометами... Теперь придется уезжать дальше», - отметил он.
Ранее в администрации Новой Каховски заявили, что сотрудники ВГА, государственных и муниципальных учреждений покинули город и были передислоцированы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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