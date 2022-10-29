На Украине объявили масштабную воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, сообщает РИА Новости со ссылкой на карты воздушных тревог Минцифры.
Администрации регионов также подтвердили объявление тревоги.
В среду, 26 октября тревога во всех областях Украины объявлялась четыре раза. Вооруженные силы России 10 октября начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины – спустя два дня после взрыва на Крымском мосту.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин продемонстрировал карту нанесённых ударов по объектам украинской инфраструктуры. По его словам, если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет ещё более жёстким.
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