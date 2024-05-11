Воздушную тревогу объявили в Киеве
В Киеве и нескольких других городах Украины объявлена воздушная тревога, сообщается на официальном ресурсе по оповещению населения.
Так, сигнал также прозвучал в Винницкой, Волынской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.
До этого сирена тоже была слышна в Днепропетровском и Харьковском регионах и звучала более часа.
Ранее российские военкоры рассказали о начале усиленных боевых действий в Харьковской области, в том числе в районе Волчанска. Жителям населенного пункта рекомендовали эвакуироваться. Однако Министерство обороны РФ официально информацию пока не подтвердило.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru