Воздушную тревогу объявили в Киеве

До этого сирена тоже была слышна в Днепропетровском и Харьковском регионах и звучала более часа.

Ранее российские военкоры рассказали о начале усиленных боевых действий в Харьковской области, в том числе в районе Волчанска. Жителям населенного пункта рекомендовали эвакуироваться. Однако Министерство обороны РФ официально информацию пока не подтвердило.



